Amadeus e la «risposta» a Lucio Presta da San Siro, la foto col figlio e la scelta del brano di Venditti – Il video

Il conduttore sceglie «Buona domenica» come sottofondo alla foto con suo figlio da San Siro, mentre si prepara alla festa per lo Scudetto interista

Non c’è il minimo cenno di risposta sui social di Amadeus all’attacco del suo ex manager Lucio Presta, che in un’intervista al Giornale ha svelato la sua versione sulla rottura poco prima dell’ultimo Festival di Sanremo. Nelle sua storie su Instagram, Amadeus si mostra felice con la sciarpa dell’Inter al collo assieme a suo figlio José. I due si trovano a San Siro, dove i nerazzurri hanno battuto 2-0 il Torino prima di iniziare i festeggiamenti a Milano per lo Scudetto della seconda stella appena conquistato. Nella testa di Amadeus l’ultimo pensiero sembra proprio la polemica rilanciata da Presta. E così assieme al selfie dallo stadio, sceglie il brano di Antonello Venditti «Buona domenica». Più che un titolo, appare più come un invito a godersi la festa ignorando tutto il resto.

