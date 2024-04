La mucca nerazzurra alla festa Scudetto dell’Inter, animalisti in Procura: scatta la denuncia per maltrattamenti – Il video

L’animale è stato portato davanti alla sede del club a Milano durante i festeggiamenti in città per il ventesimo Scudetto

Gli striscioni-sfottò esibiti da alcuni giocatori dell’Inter non sono l’unica fonte di polemiche che si porta con sé la parata del club nerazzurro, fresco di ventesimo Scudetto, per le vie di Milano. Domenica 28 aprile a sfilare per la città c’era anche un fervente fan interista che ha pensato bene di portare con sé una mucca, dipinta di nero e di azzurro per l’occasione. Per alcuni, una trovata simpatica. Per altri, un episodio intollerabile. Le immagini diffuse ieri sui social hanno convinto l’Organizzazione internazionale protezione animali (Oipa) a presentare una denuncia alla Procura di Milano e chiedere ai Garanti per i diritti degli animali del Comune di procedere con le opportune verifiche. L’animale, sul cui fianco sono stati scritti i nomi di alcuni giocatori, è stato avvistato in viale della Liberazione, proprio di fronte alla sede dell’Inter.

«Si tratta di un triste episodio che può configurare un reato per detenzione incompatibile o comunque una forma di maltrattamento e, anche dal punto di vista amministrativo, si tratta di una fattispecie sanzionabile», fa sapere l’Oipa. La richiesta che avanza l’organizzazione animalista è di identificare il responsabile e infliggergli una sanzione adeguata. Ad alcuni tifosi l’episodio ha ricordato un altro precedente simile, che si è verificato lo scorso anno in occasione della vittoria dello Scudetto da parte del Napoli. In quel caso, era stato un asinello, vestito con i colori della squadra partenopea, a sfilare per le vie della città. Entrambi gli episodi, denuncia l’Oipa, rappresentano «un abuso nei confronti dei poveri animali ridotti a vessillo, mortificati e umiliati».

Video di copertina: X/LineaInter

