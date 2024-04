Sondaggio Swg, cresce il Pd mentre Fratelli d’Italia è l’unica forza di governo a perdere consensi

Sale dello 0,3 per cento il consenso del Partito democratico mentre, tra le forze di governo, Fratelli d’Italia è l’unico partito in calo, con un leggero – 0,1 per cento. Queste le intenzioni di voto degli italiani se si votasse oggi 29 aprile. In base ai sondaggi stilati da Swg per La7. Una tendenza che rispecchia anche i sondaggi di una settimana fa, anche se il calo della squadra della premier Giorgia Meloni si è un po’ più assestato. M5s scende dello 0,3%, mentre cresce il dato della Lega (+0,1%); rimangono invariati Forza Italia e Noi Moderati; in discesa, ancora, Stati Uniti d’Europa (-0,2). Tra i partiti minori crescono Verdi e Sinistra (+0,2) e Azione (+0,1).

Leggi anche: