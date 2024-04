Jannik Sinner contro Khachanov, l’azzurro sfida il dolore all’anca: in campo per gli ottavi di Madrid

Non ha intenzione di fermarsi Jannik Sinner, che ha deciso di scendere in campo regolarmente contro Kachanov per gli ottavi dei Masters 1000 di Madrid. Per la conferma sulla sua decisione si attende solo l’annuncio ufficiale. L’azzurro ieri aveva superato il turno nonostante un dolore all’anca. Lui stesso aveva ammesso di non essere in piena forma e aveva deciso di fare un test di allenamento. Come riporta la Gazzetta dello Sport, Sinner si è messo alla prova in un allenamento di quasi un’ora tra sorrisi e tiri. In un paio di occasioni si è toccato l’anca destra, proprio nel punto in cui sentirebbe più dolore. Ma alla fine del test, l’azzurro si sarebbe convinto a scendere in campo. La sfida prevista contro il russo numero 16 al mondo era fissata per le 15, dovrebbe iniziare con un ritardo di circa un’ora.

