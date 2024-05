Calenda e la campagna per le Europee in BlaBlaCar: «La macchina la metto io, il caffè però lo offrite voi»

Il bus ormai è un classico, meglio se elettrico, ibrido o dintorni. Poi c’è chi è partito in bicicletta e chi in treno, chi in auto e chi col vecchio caro aereo, per non perdere un minuto. I politici girano da sempre l’Italia quando scocca l’ora della campagna elettorale e parevano aver esaurito i mezzi di trasporto disponibili. A rinfrescare il parterre delle soluzioni di viaggio ci pensa ora Carlo Calenda. Il leader di Azione, fresco di candidatura in prima persona in vista delle Europee dell’8 e 9 giugno (come quasi tutti gli altri leader dei principali partiti, anche se la maggior parte al Parlamento europeo poi non c’andrà), ha svelato oggi 1° maggio il progetto. «Avete presente quei viaggi che si fanno insieme in cui si condividono la macchina, la destinazione e tanti pensieri? Ecco, la campagna elettorale è un po’ questo e io ve la butto lì: facciamo un po’ di strada insieme?». Se il modello di riferimento non fosse chiaro, magari a chi per età o pigrizia no l’ha mai sperimentato, ci pensa la grafica a chiarire tutto: BlaBlaCar, il sistema di condivisione volontaria di viaggi in auto a poco prezzo lanciato ormai quasi 20 anni fa in Francia e che ha fatto fortuna tra studenti e giovani lavoratori in mezza Europa, Italia compresa. Almeno fino alla pandemia, che ha inevitabilmente colpito al cuore la sostenibilità «sanitaria» di quel modello. Calenda s’appresta a girare lo Stivale in lungo e in largo (sarà candidato per Azione in tutte le circoscrizioni) e dev’esserci chiesto perché non sfruttare anche i tempi di percorrenza tra una città e l’altra per parlare coi potenziali elettori. O per ascoltarne richieste, critiche, proposte. Chi guiderà? «Io ci metto la macchina, voi la voglia di confrontarvi», spiega l’ex ministro di Matteo Renzi. Prima tappa: Roma-Ancona, venerdì 3 maggio. Partenza ore 13. Durata prevista del tragitto: quattro ore. Al netto delle pause in Autogrill. «Il caffè lo offrite voi però», mette le mani avanti Calenda. Destinazione finale: Strasburgo (forse).

Leggi anche: