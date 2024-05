Primo maggio, il Concertone di Roma al Circo Massimo sotto la pioggia: 50 artisti sul palco e nessun monologo

Tutto pronto per il Concertone del Primo Maggio di Roma 2024, anche se il meteo che l’anno scorso aveva risparmiato pubblico, artisti e staff del più importante live della stagione musicale italiana, perlomeno fino a metà pomeriggio, quest’anno ha anticipato il lavoro. Così già da metà mattinata una pioggia battente innaffia il Circo Massimo, dove quest’anno, per lavori a San Giovanni in vista del Giubileo, ICompany e i sindacati Cgil, Cisl e Uil hanno dovuto spostare l’evento. Molti gli artisti che si alternano sul palco ma due in particolare sono più presenti degli altri: Noemi ed Ermal Meta, chiamati da Massimo Bonelli, capo di ICompany e direttore artistico del Concertone, a condurre. Prima di loro, fuori dalla diretta su Rai 3, che parte alle 15.15, l’opening delle 13.15 in onda in esclusiva su RaiPlay condotto da un’altra cantante, BigMama.

Molti cantanti, nessun monologo

Circa 50 i cantanti coinvolti, tanti volti dunque, ma pochi monologhi, anzi nessuno, così come annunciato ieri in conferenza stampa. Una scelta legata ai recenti problemi che la Rai ha dovuto affrontare per il caso Scurati, una mossa per provare a disinnescare le polemiche. La dirigenza è stata chiara, non vuole sentire parlare di censura: la diretta infatti sarà reale, non sarà dunque rispolverata la vecchia abitudine di trasmettere le immagini con qualche minuto di ritardo per coprire eventuali interventi a sorpresa degli artisti. Ancora fresco in questo senso il ricordo del monologo di Fedez, preannunciato, che la Lega provò in tutti i modi a bloccare con largo anticipo, che scatenò un acceso dibattito, ma che poi non portò a nessuna denuncia. Lo scorso anno poi provocò qualche imbarazzo anche l’intervento pacifista del fisico Carlo Rovelli, che criticò il ministro della Difesa Guido Crosetto.

I cantanti sul palco

Si nota grande attenzione per il nuovo cantautorato italiano nella scelta dei cantanti che animano la festa dei lavoratori romana, che poi è stata la ricetta grazie alla quale Bonelli 11 anni fa ha letteralmente salvato un evento che stava perdendo il suo tradizionale appeal. Pochissimo rap, una linea editoriale forte, qualcuno sottovoce ha sussurrato “sanremese”, magari riferendosi anche all’auto candidatura di Bonelli come direttore artistico del Festival di Sanremo per il post Amadeus (eventualmente guadagnata sul campo). Sul palco pezzi da 90 della scena musicale italiana come Ariete, Colapesce Dimartino, Cosmo, Dargen D’Amico, Geolier (che chiude il Concertone, sorpresa dell’ultimo minuto), Mahmood, Negramaro, Piero Pelù, Piotta, Tananai, Coez e Frah Quintale, Achille Lauro, i Bloom, il nuovo progetto musicale rock di Giusy Ferreri, i Cor Veleno, Ditonellapiaga, La Municipal, La Rappresentante di Lista, Leo Gassmann, Lina Simons, Malika Ayane, Maria Antonietta con Colombre, Morgan, Motta, Olly, Rose Villain, Santi Francesi, Stefano Massini e Paolo Jannazzi, Tropico e Ultimo. Presenti alcuni dei più interessanti emergenti, come Anna Castiglia, Caffellatte & Giuze, Chiamamifaro, Alda, Mazzariello, Mille, Teseghella e Vale Lp.

