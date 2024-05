Attacco hacker contro il sito di Giorgia Meloni e i ministeri di Salvini e Urso, nuovo assalto dei filorussi Noname057(16)

L’Agenzia per la cybersicurezza nazionale ha intercettato un nuovo attacco degli hacker filorussi Noname057(16) contro obiettivi istituzionali italiani. Stavolta è stato colpito il sito personale di Giorgia Meloni, oltre a quello dei ministeri delle Infrastrutture guidato da Matteo Salvini e quello dello Sviluppo economico di Adolfo Urso. In più gli hacker avrebbero attaccato anche un sottodominio della Guardia di finanza relativo alla sezione «Concorsi». L’agenzia ha avvertito le autorità interessate, mentre è in corso l’attività per contrastare l’effetto degli attacchi che sarebbero partiti poco dopo le 9 di questa mattina, secondo quanto diffuso dal gruppo Noname057(16) sul loro canale Telegram. Per il momento non si registrerebbero particolari disservizi, con i siti apparentemente ancora raggiungibili e integri.

