Fiona Harvey, la vera Martha Scott di Baby Reindeer esce allo scoperto: domani la sua prima intervista televisiva

Forse era inevitabile data la risonanza e la pressione esplosa con il successo della serie targata Netflix, Baby Reindeer, che affronta la traumatica esperienza di stalking vissuta in prima persona dall’attore Richard Gadd. Quella che nella serie viene descritta come una stalker patologica ora ha deciso di mostrarsi al pubblico concedendosi ai microfoni e alle telecamere della tv. Un programma in particolare: il talk show Piers Morgan Uncensored, condotto dal giornalista britannico Piers Morgan. Ad annunciarlo è egli stesso dal suo profilo X (ex Twitter): «La vera Martha Scott di Baby Reindeer esce dalla copertura e mi concede la sua prima intervista televisiva sullo show di grande successo di Netflix. Fiona Harvey vuole dire la sua e “mettere le cose in chiaro”. È una stalker psicopatica?», scrive il giornalista.

Quando esce l’intervista

Salvo sorprese, la puntata dovrebbe essere trasmessa domani, giovedì 9 maggio, alle otto di sera. In realtà, la presunta Martha Scott reale aveva già parlato poco dopo l’uscita della serie, in un’intervista al Daily Mail. Tuttavia, aveva scelto di rimanere anonima, sebbene sui social qualcuno aveva già individuato chi fosse, con tutti gli effetti collaterali del caso, inclusa una serie di minacce gratuite. «Sta bullizzando una donna più vecchia per fama e ricchezza. Sta usando Baby Reindeer per stalkerarmi ora. Sono io la vera vittima. Ha scritto un intero maledetto spettacolo su di me», aveva dichiarato al tabloid britannico. E ancora: «Qualcuno online ha detto: “Se ti trovo ti ammazzo”. Un ragazzo nella Carolina del Nord ha detto che lui e altre persone mi avrebbero perseguitato come io avevo fatto io con Gadd. Ho dormito due ore la scorsa notte. Ho pensato: e se i suoi sostenitori facessero davvero cose del genere?».

La serie

Baby Reindeer è la miniserie Netflix che sta catturando l’attenzione degli spettatori di tutto il mondo per aver portato alla ribalta una storia straziante e cruda che affronta temi delicati, dalla dipendenza affettiva allo stalking, fino allo stupro. È una serie autobiografica e l’attore interpreta la storia che ha vissuto in prima persona. La trama ruota attorno a Donny, un barista e aspirante comico che in una fase delicata della sua vita viene catapultato in un incubo quando incontra Martha. Quello che doveva essere un incontro casuale e fugace si trasforma in un’ossessione da parte di Martha, che inizia a inviare a Donny centinaia di messaggi ed e-mail al giorno, convinta di una relazione che non esiste. La situazione si complica ulteriormente quando Martha passa dai messaggi al molestare sessualmente Donny, risvegliando in lui ricordi di un trauma subito anni prima.

