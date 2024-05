Eurovision 2024, dal macabro di Bambie Thug alle risate di Windows95Man: il meglio e il peggio della prima semifinale

La nostra Angelina Mango sabato in finale dell’Eurovision Song Contest 2024, dovrà vedersela con gli artisti provenienti da Serbia, Portogallo, Slovenia, Lituania, Ucraina, Finlandia, Cipro, Irlanda, Lussemburgo e Croazia. A queste, come da regolamento, si aggiungono le cinque «Big Five», ovvero Italia, Germania, Francia, Regno Unito e Spagna e la Svezia in quanto Paese ospitante. L’atmosfera che si respira alla Malmo Arena, nonostante l’imponente spiegamento di forze di polizia in città, è come da tradizione festosa, le esibizioni sono molto colorate, molto coreografate, il che toglie un po’ all’esibizione live ma rende lo show da un punto di vista visivo particolarmente scoppiettante ed esagerato. Vanno a segno nei gusti della popolazione europea chiamata al voto Silia Kapsis, rappresentante di Cipro, con la sua Liar, in italiano «bugiardo», ovvero l’uomo di cui racconta nel brano e che le sta facendo perdere tempo. Bene anche Silvester Belt, che nel suo brano, Luktelk, chiede a chi gli sta accanto di non abbandonarlo. Passa anche l’Irlanda con l’esibizione che ha fatto più discutere, il macabro «ouija-pop», così lo chiama, di Bambie Thug con la sua Doomsday Blue. Tre dei Paesi già qualificati alla finale stasera presentano già il proprio brano dando tra l’altro diritto ai propri telespettatori di votare (per questo noi oggi dall’Italia abbiamo solo potuto guardare). Il primo tra questi è il Regno Unito, in gara con Olly Alexander, l’ex componente dei Years&Years canta Dizzy. È poi il turno dell’Ucraina, Jerry Heil & alyona alyona colpiscono nel segno con il loro brano di matrice femminista Teresa & Maria.

La commozione per Golan, il super favorito Lasagna

Commozione poi per l’intervento della cantante israeliana Eden Golan, che manda un videomessaggio in cui dice: «La musica unisce le persone», anche se lei ha dovuto cambiare il testo della sua Hurricane perché i riferimenti politici sono sembrati eccessivi all’organizzazione. Arriva il turno dello strafavorito di questa edizione dell’Eurovision, parliamo del croato Baby Lasagna con la sua Rim Tim Tagi Dim, idolo nel proprio Paese, molto conosciuto in Germania, in ascesa nella scena europea. Il brano è oggettivamente trascinante, le immagini diffuse della sala stampa della Malmo Arena ci restituiscono un clima quasi da stadio. La seconda nazione già finalista ad esibirsi è la Germania con la ballad di Isaak Always On The Run. Un altro brano femminista in finale sarà quello della Slovenia che passa grazie a Raiven e la sua Veronika, canzone dedicata alla prima donna processata per stregoneria in Slovenia nel 1400.

Divertimento e femminismo

Forse migliore esibizione della serata, sicuramente la più divertente, quella del finlandese Windows95Man che nel rispetto della sua No rules! porta in scena con lui il comico Henri Piispanen, che si finge nudo senza però mai mostrarsi grazie ad un sottile gioco di regia televisiva. Il Paese in gara, la Svezia, se la gioca con i gemelli Marcus & Martinus ed il loro pop anni 80 contaminato dalla dance di Unforgettable. Passa anche il Portogallo con Iolanda e la sua Grito, così come il Lussemburgo, che rompe così un’attesa di 31 anni, portando in finale Fighter, brano cantato da Tali.

Cosa succede giovedì

Giovedì nella seconda semifinale si esibiranno (in quest’ordine) Malta, Albania, Grecia, Svizzera, Repubblica Ceca, Austria, Danimarca, Armenia, Lettonia, San Marino, Georgia, Belgio, Estonia, Israele, Norvegia e Paesi Bassi. Ma giovedì scalderà il palco anche Angelina Mango, in rappresentanza dell’Italia con la sua La noia, brano con cui ha vinto l’ultima edizione del Festival di Sanremo, e il pubblico italiano potrà partecipare alle votazioni. Sul palco anche le altre due big Francia e Spagna.

Nella foto: l’esibizione di Bambie Thug (Ansa)

