Europa League, lo sfottò del Bayer Leverkusen dopo la vittoria contro la Roma: tutto lo stadio canta «Bella Ciao» – Il video

La corsa della Roma in Europa League si è arrestata. La squadra di De Rossi è stata battuta ieri, giovedì 9 maggio, dal Bayer Leverkusen. Ma oltre alla sconfitta, i giallorossi hanno dovuto incassare diversi sfottò. Al triplice fischio finale, sono infatti partite le note di una versione remix di «Bella Ciao». Come mostrano i filmati pubblicati sui social, tutto lo stadio ha iniziato a cantate e a ballare sulle note del canto popolare italiano dedicato alla Resistenza, mentre i giocatori tedeschi festeggiavano in campo il traguardo. Molti hanno pensato fosse una provocazione alla Roma, che non disputerà – dopo la sconfitta di ieri – la finale a Dublino contro l’Atalanta.

