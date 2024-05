Arisa: «Per essere amata sono dimagrita e ingrassata: farei qualsiasi cosa»

Rosalba Pippa alias Arisa ha un nuovo singolo in uscita e tanta voglia di parlare della sua situazione sentimentale dopo l’annuncio matrimoniale sui social. Baciami stupido, spiega al Corriere della Sera, è «un modo per attirare l’attenzione di qualcuno senza fargli vedere che sei troppo interessata. Il brano racconta un momento perfetto tra due persone. Il bacio, che celebra l’amore in ogni sua forma, senza distinzioni di genere». Mentre attualmente non è innamorata perché «sono presa da questo ultimo disco, entusiasta della mia nuova squadra. Lavoriamo senza sosta per creare bellezza. La tv mi piace, però la musica è il mio fulcro, ho bisogno di cantare».

L’annuncio matrimoniale

Poi parla dell’annuncio matrimoniale sui social network: «Ho ricevuto mille, anche 1.500 proposte, ho smesso di contarle. Ma in realtà non cercavo marito, era un modo per denunciare il cinismo dei rapporti che viviamo, filtrati dai social, era ironico. Io non sono soltanto Arisa, ma una donna come le altre, fatta di carne, con le stesse speranze e gli stessi sentimenti di tutti». E spiega: «Gli uomini risolti desiderano accanto una donna intelligente e io lo sono. Mi spiace solo che, se incontro qualcuno che mi attrae e, che so, è un amante delle begonie, io per lui divento una begonia. Se ha la passione dei serpenti, mi faccio serpente. Per essere amata farei qualsiasi cosa». Per esempio: «Se mi vogliono magra, dimagrisco, se grassa, ingrasso. Una volta mi ero lasciata con una ragazzo di cui ero molto innamorata. Ho fatto tanto sport, mi era venuto un fisico pazzesco. Lui tornò. “Ti preferisco curvy”. E in un mese ho ripreso 13 chili. Dovrei vivere l’amore con cautela, trovare qualcuno che mi faccia sentire bene nella mia pelle».

L’Arisa innamorata

Poi la cantante spiega com’è l’Arisa innamorata: «Se sto con un uomo, ho occhi solo per lui. Se si guarda intorno o fa apprezzamenti su altre donne, ci soffro, non lo capisco. La verità è che l’amore non è una cosa per tutti, non è dividersi l’affitto». Adesso non ha rinunciato all’amore, ma quasi: «Non focalizzo la vita su questo, non mi vesto al mattino pensando di incontrare il principe azzurro. E la sera magari preferisco stare con un’amica o con i miei cani».

Leggi anche: