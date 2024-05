Insulti a Luxuria, la risposta a Benigno: «Non ti darò visibilità, non ti denuncio per rispetto di tuo figlio». L’attore: «Ho detto la verità» – Il video

«Le persone che insultano non stanno definendo le persone che vengono insultate, ma stanno definendo se stesse. Il mio unico avvocato sarà, come sempre, la mia coscienza». Vladimir Luxuria risponde con un video su Instagram agli ultimi insulti che Francesco Benigno le ha rivolto sui social. Strascichi velenosi dell’esclusione dell’attore da L’Isola dei Famosi per «comportamenti non consoni e vietati dal regolamento», come aveva spiegato la produzione. Ma che hanno provocato la rabbia dell’attore il quale, nell’ultimo mese, ha preso sistematicamente di mira il programma e la sua conduttrice, denunciando di esser stato mandato via ingiustamente. Le recriminazioni sono però diventate insulti, omofobi e sessisti, così Luxuria in un post aveva fatto intendere che avrebbe preso dei provvedimenti ulteriori. Ora però chiarisce: non ne parlerà in tv, né con un avvocato. «Lei signor Benigno è andato ad attaccare la cosa più preziosa che ho, la mia identità e la mia dignità, e questo non glielo permetto. Adesso lei scrive quelle cose contro di me. Capisco che è a corto di argomenti avrei potuto dire queste cose in tv, un mezzo potente, le avrei potuto dare la soddisfazione di essere citato, di avere la sua visibilità. Invece no lo faccio ad armi pari: come lei mi ha insultata gravemente sui social, io rispondo con pacatezza sui social», spiega la conduttrice del reality, «a leggere quelle cose così volgari, così poco cristiane sul mio conto lei ha definito che tipo di uomo è. So che se la denunciassi molto probabilmente potrei spillarle di soldi ma non lo faccio soprattutto per rispetto di tuo figlio perché so che la situazione economica non è florida quindi non mi va di far pagare a lui per qualcosa in cui non c’entra nulla. Caro signor Benigno, lei potrà scrivere quello che vuole sui social. Per me cala il silenzio».

La risposta di Francesco Benigno

Se le intenzioni di Vladimir Luxuria erano di mettere una pietra sopra la vicenda una volta per tutte, così non è andata. Non si è fatta attendere molto infatti la risposta dell’attore, che in un video replica a Luxuria continuando a rivolgersi nei suoi confronti al maschile. «Non pensare mai di darti alla recitazione perché sei talmente finta in questo video che soltanto quei pochi vicini al tuo mondo possono difendere una persona che me ne ha fatte di tutti i colori», ha replicato l’attore, «lasciali stare i bambini, hai confermato quanto sei piccola. Tu non puoi denunciarmi perché io ho detto la verità. Avresti detto qualsiasi cosa ma non te l’hanno permesso». Secondo Benigno la conduttrice non lo denuncia perché avrebbe perso la causa: «Il signor Benigno – dice di sé in terza persona, ndr – è stato offeso, deriso, diffamato, attaccato e adesso anche prendersi gioco di mio figlio dicendo che non denuncia perché non vuole togliere dei soldi a mio figlio. Grazie, Vladimiro Guadagno, ma noi non ti avremmo mai dato dei soldi».

