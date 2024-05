Dopo il «Giuseppi» di Trump, ecco «Gualtiere»: la gaffe del sindaco di New York durante la visita a Roma

Il sindaco di New York Eric Adams è volato a Roma in queste ore per trovare soluzioni ai problemi comuni che affliggono le città in tutto il mondo. Ha fatto una visita agli scavi archeologici del Colosseo, ha incontrato il Papa e ha poi raggiunto il Campidoglio e il suo omologo Roberto Gualtieri. Con il quale ha poi raggiunto piazza San Cosimato per l’iniziativa «Roma Cura Roma». Quando poi è stato il momento dei ringraziamenti però, Adams è incappato in una gaffe come quella, che poi divenne celebre, di Donald Trump che salutava l’allora premier Giuseppe Conte offrendogli il suo sostegno e chiamandolo Giuseppi. Così in un tweet il sindaco di New York ha poi ringraziato l’inquilino del Campidoglio chiamandolo Roberto Gualtiere. «New York City è la Roma d’America», ha scritto Adams, con uno slogan che utilizza praticamente ovunque vada, «lo è e basta! Onorato di unirmi al collega sindaco Roberto Gualtiere, per celebrare l’iniziativa “Roma Cura Roma”, incoraggiando la cittadinanza attiva. Romani e newyorkesi hanno in comune l’amore per le loro città e la volontà di renderle grandi».

