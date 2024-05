Lo strano video in cui Papa Francesco sparisce nel nulla? Ecco cosa è realmente successo

«Hanno spento l’ologramma», «ha violato le regole del gioco e lo hanno rimosso dalla lobby» ed «è sparito nel nulla». Queste sono solo alcune delle teorie, tra l’ironico e il cospirativo, che circolano riguardo un video che mostra Papa Francesco sparire nel nulla dopo una preghiera dal balcone di San Pietro. Per quanto strana possa sembrare, il motivo della sparizione è molto banale: un semplice errore di montaggio.

Per chi ha fretta:

Un video che circola sui social mostra Papa Francesca sparire nel nulla dopo una preghiera dal balcone di San Pietro.

Il filmato comprensivo di sparizione è andato in onda nel 2020 su una televisione locale del Michigan.

Nella versione originale, pubblicata da Vatican News il 13 aprile 2020, il Papa non sparisce, ma torna dentro San Pietro normalmente.

La sparizione, quindi, è un semplice errore di montaggio.

Analisi

Vediamo uno screenshot di uno dei post oggetto di verifica. Nella descrizione si legge:

@ Nesara GesaraSecrets…. Vedo Poop Francis, ( Papa Francesco) uscito oggi dalla processione del Venerdì Santo, perché vuole “conservare la sua salute”. Il proiettore dell’ologramma deve essere rotto. Sono sorpreso che il Vaticano non si sia messo in contatto con i reali per vedere se potevano mandare qualcuno lì per manipolare un video speciale sull’intelligenza . @NesaraGesaraSecrets

La qualità del video è molto bassa, ma a un certo punto effettivamente si vede Papa Francesco girarsi, e iniziare ad allontanarsi dalla finestra verso l’interno dell’edificio. Prima che possa compiere pochi passi, il pontefice scompare nel nulla. Il video è commentato in inglese evidenziato la stranezza di ciò che si vede.

Il video sulla televisione americana

Una serie di ricerche per immagini inverse rivela una versione del video girata in qualità migliore e pubblicata su YouTube il 14 aprile 2020 con il titolo: The Pope disappearing into thin air on the 5 o’clock news. La parte oggetto di verifica arriva dopo 25” dall’inizio del video. Anche in questo caso si vede il papa sparire nell’arco di un paio di frame. Si nota anche che il servizio è andato in onda su News Channel 3, notiziario del canale WWMT, che trasmette nel Michigan nella contea di Kalamazoo. Di seguito la sequenza della sparizione.

Il video originale su Vatican News

Ora che abbiamo un riferimento temporale possiamo risalire al video originale pubblicato su YouTube dal canale ufficiale di Vatican News il 13 aprile 2020 in cui il Papa recita la preghiera Regina Coeli. Nel video il pontefice non sparisce. Come si può vedere dopo 15’27” semplicemente si gira, scende i gradini, e si allontana dentro il palazzo. Chiaramente, quindi, la versione andata in onda in Michigan e ripresa nei post sui social presenta un errore di montaggio.

Conclusioni

Un video che circola sui social mostra Papa Francesco sparire nel nulla dopo una preghiera dal balcone di San Pietro. Il filmato comprensivo di sparizione è andato in onda nel 2020 su una televisione locale del Michigan. Nella versione originale, pubblicata da Vatican News il 13 aprile 2020, il Papa non sparisce, ma torna dentro San Pietro normalmente. La sparizione, quindi, è un semplice errore di montaggio.

Questo articolo contribuisce a un progetto di Facebook per combattere le notizie false e la disinformazione nelle sue piattaforme social. Leggi qui per maggiori informazioni sulla nostra partnership con Facebook.

Leggi anche: