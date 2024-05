«Il rientro di Chico Forti in Italia è imminente». La rivelazione di «Quarto grado»: a Roma nelle prossime ore – Il video

Il rientro in Italia di Chico Forti sarebbe «imminente» secondo un’anticipazione della redazione di «Quattro grado» su Rete4. Durante la trasmissione condotta da Gianluigi Nuzzi questa sera 17 maggio, è stato citato il documento che conferma l’uscita di Forti dal carcere di Miami lo scorso mercoledì, dopo 24 anni di detenzione negli Stati Uniti. Come era emerso nei giorni scorsi, lasciato il penitenziario, il 65enne è stato portato al Dipartimento di immigrazione, per l’avvio dell’iter che lo riporterà in Italia. La redazione di «Quarto grado» sostiene che la pratica per il trasferimento di Forti abbia subito una brusca accelerazione. Tanto da permettere il suo arrivo in Italia nelle prossime ore, probabilmente anche domani sabato 18 maggio o al massimo entro domenica. Una volta in Italia, Forti dovrebbe essere trasferito in carcere, dove continuerà a scontare la condanna all’ergastolo. Per lui però sarà adesso possibile vedere i famigliari.

L’annuncio a marzo di Giorgia Meloni

Ad annunciare il rientro di Forti in Italia era stata lo scorso marzo la premier Giorgia Meloni, durante la visita Washington e l’incontro con il presidente Usa Joe Biden. La svolta per il 65enne è avvenuta nelle scorse settimane, dopo che la corte d’Appello di Trento ha convertito la condanna. Forti era stato condannato all’ergastolo negli Stati Uniti per l’omicidio di Dale Pike, figlio di Anthony Pike, da cui l’imprenditore trentino stava acquistando il Pikes Hotel a Ibiza nel 1998. Forti è stato condannato nel 2000 senza possibilità di condizionale. Si è sempre dichiarato innocente e vittima di un errore giudiziario.

Leggi anche: