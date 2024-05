L’addio Fabio Fazio a Franco Di Mare: «Da quella intervista ci lascia una grande lezione» – Il video

Fabio Fazio ha salutato con la voce commossa Franco Di Mare, che proprio durante una recente puntata di Che tempo che fa aveva rivelato della diagnosi di mesotelioma. «Sapevo come tutti che sarebbe dovuto succedere a breve – dice Fazio in un video su X – ma poi quando una così accade ci si sorprende e non si è mai pronti». Quella sera del 28 aprile, Di Mare si era collegato con la trasmissione di Fazio collegato al respiratore. E aveva spiegato come il suo libro «Le parole per dirlo. La guerra fuori e dentro di noi» voleva essere una sorta di testamento in cui raccogliere le esperienze della sua carriera da inviato di guerra e la vita dopo la scoperta della malattia: «Ci ha lasciato una grande lezione in quella intervista» aggiunge Fazio.

Di Mare aveva raccontato: «Ho avuto una vita bellissima – aveva detto da Fazio – e le memorie che ho sono piene di vita. Mi dispiace scoprirlo adesso, ma non è troppo tardi, il mio arbitro non ha fischiato ancora».«È stato molto importante quello che ha detto», commenta Fazio nel giorno della morte del giornalista Rai. «E per quel che mi riguarda, quello che ci siamo detti soprattutto io e lui prima dell’intervista e quello che ci siamo scritti dopo. Sono cosa che rimarranno dentro a me a lungo. È un grande dolore».

