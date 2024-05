Il video del giornalista ucraino che “sniffa” in diretta è falso

Un giornalista ucraino che sniffa cocaina in diretta TV. Questo è quello che numerosi post su Facebook sostengono si veda in un un video tratto dalla televisione ucraina. Effettivamente, le immagini mostrano quello che sembra un reporter stendere una polvere che poi aspira con il naso durante un collegamento. Tanto evidente quanto incredibile. E infatti, il video è stato alterato.

Circola un video in cui si vede quello che sembra un giornalista ucraino mentre sniffa cocaina in diretta.

Il video è stato alterato.

L’originale mostra il ministro degli Esteri ucraino Kuleba mentre accende un sigaro.

Quindi il video del giornalista ucraino che sniffa cocaina in diretta è falso.

Analisi

Vediamo uno screenshot di uno dei post oggetto di verifica (qui un altro esempio). Nella descrizione si legge:

Gli amici dell’Europa IO NON VOTO NESSUNO DI QIESTI DROGATI, chiaro Matteo Salvini e Giorgia Meloni? Il giornalista della TV filo-governativa di Zelensky sniffa cocaina in diretta pensando di essere fuori onda. Queste cose rendono la misura di quanto l’Ucraina sia allo sbando in una società completamente priva di valori. E gli stati continuano a buttare soldi nostri in quella cloaca.

Il video originale

Il video è stato alterato. Infatti, la grafica e il conduttore si riscontrano anche nella clip originale. Tuttavia, in quel caso, nel riquadro alla destra dello spettatore non interviene un reporter, bensì il ministro degli Esteri dell’Ucraina Dmytro Kuleba. Come fatto notare dai colleghi di Facta, ad un certo punto dell’intervento Kuleba credeva di non essere più in diretta e ha quindi deciso di fumare un sigaro. Dell’accaduto si trova riscontro su diversi siti internet ucraini, ad esempio qui, e qui.

Secondo quanto riportato, il collegamento con lo studio sembrava essersi interrotto improvvisamente. Una volta constatato erroneamente che questo era il caso, il ministro ha acceso il sigaro, mentre il conduttore all’altro capo del collegamento diceva «ti sentiamo», prima che la connessione venisse bruscamente interrotta dalla regia. Su YouTube è disponibile il video completo andato in onda sul canale Inter. La parte oggetto di verifica arriva dopo 16”. Chiaramente, quindi, il video che mostra un giornalista sniffare cocaina in diretta è falso. Open non è riuscito a risalire alla fonte della clip dell’uomo che sniffa.

Conclusioni

Circola un video in cui si vede quello che sembra un giornalista ucraino mentre sniffa cocaina in diretta. Il video è stato alterato. L’originale mostra il ministro degli Esteri ucraino Kuleba mentre accende un sigaro. Quindi il video del giornalista ucraino che sniffa cocaina in diretta è falso.

