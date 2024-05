Operazione Nostalgia riporta in campo gli ex della Serie A. L’ipotesi sul ritorno più atteso: la voce su Roberto Baggio

È già partito il conto alla rovescia degli appassionati di calcio per i due appuntamenti di «Serie A – Operazione Nostalgia», l’iniziativa che riporta negli stadi alcune delle vecchie glorie del calcio italiano. Le date da segnare sul calendario sono due: sabato 8 giugno allo Stadio Arechi di Salerno e domenica 7 luglio allo Stadio Piola di Novara. «Sapere che ad oggi più di 13mila persone hanno già preso il biglietto per il raduno di Salerno di sabato 8 giugno è davvero bellissimo. Ci sarà una bolgia, la solita bolgia da raduno», scrivono su Facebook gli organizzatori. Da anni l’iniziativa «Operazione nostalgia» riempie gli stadi di tutta Italia riportando sul campo alcuni dei volti più amati del calcio italiano. I due appuntamenti in programma per il 2024 non sembrano far eccezione, con diversi top player delle passate stagioni di Serie A che hanno già confermato la loro presenza.

Il raduno di Salerno

Al raduno di sabato 8 giugno allo Stadio Arechi di Salerno parteciperanno in totale 36 giocatori. Ecco l’elenco completo: Francesco Totti, Javier Zanetti, David Trezeguet, Diego Milito, Andrea Barzagli, Antonio Di Natale, Aldair, Ernesto Chevanton, Nicola Ventola, Alessandro Lucarelli, Luigi Di Biagio, Fabio Galante, Stefano Fiore, Antonio Chimenti, Vincent Candela, David Di Michele, Giampiero Maini, Arturo Di Napoli, David Pizarro, Dario Marcolin, Mauro Bressan, Ighli Vannucchi, Cesar, Giacomo Tedesco, Marco Amelia, Antonio Filippini, Guerino Gottardi, Max Tonetto, Gigi Orlandini, Gigi Garzya, Davide Moscardelli, Giancarlo Pantano, Alberto Savino, Luca Altomare, Vittorio Tosto, Luca Fusco.

Il raduno di Novara

Anche il raduno di domenica 7 luglio allo Stadio Piola di Novara vedrà scendere in campo 36 ex campioni della Serie A. Ecco l’elenco dei giocatori che hanno confermato la propria presenza: Andriy Shevchenko, Diego Milito, Dario Hubner, Antonio Di Natale, Nelson Dida, Sebastien Frey, Damiano Tommasi, David Pizarro, Diego Fuser, Michele Padovano, Nicola Amoruso, Filippo Maniero, Sergio Pellissier, Pasquale Luiso, Andrea Caracciolo, Luigi Apolloni, Massimo Marazzina, Giorgos Karagounis, Sergio Volpi, Nicola Legrottaglie, Cristian Zaccardo, Max Tonetto, Ze Maria, Angelo Carbone, Marco Amelia, Mauro Bressan, Enrico Annoni, Cristian Zenoni, Mark Iuliano, Paolo De Ceglie, Raffaele Rubino, Fabio Rossitto.

Il ritorno di Baggio?

C’è però anche una sorpresa che potrebbe attendere i tifosi dei raduni di Operazione Nostalgia a Salerno e Novara. Si tratta della presenza di Roberto Baggio, da molti considerato il miglior calciatore italiano di tutti i tempi. Attraverso alcuni post pubblicati sui social, gli organizzatori dell’evento hanno suggerito una sua possibile partecipazione. «No. No. No e ancora no. Non lo è. Non è un miraggio. È Roberto Baggio», si legge in un post. Che sia davvero la volta buona per rivedere Il Divin Codino su un campo da calcio?

