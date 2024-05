L’AfD chiede l’espulsione del suo capolista Krah. Ma Le Pen e Salvini accelerano sullo strappo con l’estrema destra tedesca

Non accennano a placarsi le tensioni interne a Identità & Democrazia (I&D), il gruppo di estrema destra al Parlamento europeo di cui fanno parte – tra gli altri – gli eurodeputati italiani della Lega, quelli francesi di Rassemblement National e quelli tedeschi di Alternative für Deutschland. Oggi la delegazioni di AfD all’Eurocamera ha consegnanto a Marzo Zanni, presidente di I&D, una lettera in cui chiede l’espulsione immediata di Maximilian Krah, capolista alle elezioni europee di giugno finito al centro di diverse polemiche. Innanzitutto giudiziarie, visto che il suo nome è saltato fuori in un’inchiesta su uno spionaggio che coinvolge Russia e Cina. E poi mediatiche, soprattutto dopo che Krah ha rilasciato un’intervista a Repubblica in cui ha sostenuto che «non tutti i membri delle SS erano criminali di guerra».

Il divorzio di I&D

In seguito al terremoto politico causato dai continui scivoloni degli esponenti di Alternative für Deutschland, Matteo Salvini e Marine Le Pen hanno lasciato filtrare l’intenzione di liberarsi una volta per tutte dell’alleanza con AfD. Secondo quanto scrive Domani, nella mattinata di oggi – giovedì 23 maggio – il gruppo Identità e Democrazia avrebbe avviato le procedure formali per espellere la delegazione di Alternative für Deutschland al Parlamento europeo. Letta attraverso queste lenti, la richiesta di espulsione di Krah da parte dei vertici di AfD non sarebbe altro che un tentativo da parte del partito di estrema destra tedesco di sacrificare un proprio uomo per preservare l’alleanza con gli alleati. Un tentativo che non è detto che funzionerà.

L’incontro tra Salvini e Le Pen

Ieri, mercoledì 22 maggio, c’è stato un incontro tra Salvini e Le Pen, a cui hanno partecipato anche Marco Zanni, presidente di I&D, e Marco Campomenosi, capodelegazione della Lega a Bruxelles. Il principale tema sul tavolo era proprio il divorzio dai tedeschi dell’AfD, che non solo appaiono in crescente difficoltà nei sondaggi ma espongono il gruppo a continui imbarazzi e scivoloni mediatici. Il Rassemblement National di Le Pen vola nei sondaggi in Francia e, grazie anche alla popolarità del giovane Jordan Bardella, ha già avviato il processo di dédiabolisation, ossia di normalizzazione agli occhi degli elettori più moderati.

In copertina: Da sinistra, il capolista di AfD alle Europee Maximilian Krah e il leader di partito Tino Chrupalla, 28 luglio 2023 (EPA/Clemens Bilan)

Leggi anche: