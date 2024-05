Rafa Nadal saluta Parigi, sconfitta al Roland Garros contro Zverev: «Forse è stata l’ultima volta» – Il video

«Forse è la mia ultima partita, non ne sono certo. Ma se è l’ultima volta, mi sono divertito e il pubblico è stato fantastico. È stata bella la sensazione che ho provato in questo posto che è quello che amo di più». Il re della terra rossa parigina Rafael Nadal viene sconfitto dal russo Alexander Zverev, fresco vincitore degli Internazionali di Italia, al Roland Garros. Il maiorchino saluta il pubblico di Parigi, che gli ha tributato un lungo applauso – dopo le celebrazioni dei giorni scorsi – con un arrivederci e non un addio: «Sto viaggiando con la mia famiglia. Il corpo sta meglio rispetto a qualche mese fa. Forse tra due mesi dirò basta ne ho avuto abbastanza ma al momento questa sensazione non la sento, ho degli obiettivi». Al primo turno, Nadal esce sconfitto con il punteggio di 6-3, 7-6, 6-3, lui che su questo campo ha trionfato 14 volte: «Le sensazioni che ho provato su questo campo sono straordinarie e non avrei mai immaginato da bambino tutto questo oggi a quasi 38 anni. Aver vinto così tante volte è un qualcosa di inimmaginabile. Ogni singolo anno i ricordi sono diversi e speciali a modo loro, tutte le persone che mi hanno aiutato dietro le quinte al Roland Garros». Nel mirino ora mette Parigi2024: «pero di essere qui per le Olimpiadi, è quello che mi dà motivazioni, e spero di essere ben preparato per quell’evento».

