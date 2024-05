Jannik Sinner torna in campo e vince, battuto Eubanks in tre set: buona la prima al Roland Garros

Un fastidio all’anca aveva impedito a Jannik Sinner di disputare il torneo di casa, gli Internazionali di Roma. Il necessario riposo, tuttavia, sembra essere stato propizio per la partecipazione a uno dei quattro tornei più prestigiosi della stagione: lo slam di Parigi. E il numero due al mondo, all’esordio, non ha deluso le aspettative: sconfitto lo statunitense Christopher Eubanks, 43esimo nella classifica Atp. Sinner ha superato il primo turno del Roland Garros con il parziale di 6-3 6-3 6-4 e può continuare a sognare il sorpasso a Novak Djoković: il serbo, attualmente in testa al ranking Atp, deve difendere il bottino di punti ottenuti con la vittoria nell’edizione 2023.

«Non sono al 100%, ma l’anca sta bene – ha detto l’azzurro – Lavoro giorno dopo giorno per recuperare la forma migliore, con l’aiuto del mio staff e sono molto contento di essere qui. So che ci sono alcuni dettagli sui quali devo migliorare, ma cerco di divertirmi ed essere felice quando sono in campo, che è la cosa più importante». Al secondo turno affronterà il francese Richard Gasquet: «Devo veramente migliorare, migliorare nel quotidiano – ha aggiunto, spiegando che dopo l’infortunio – abbiamo dovuto procedere ad alcuni cambiamenti».

Leggi anche: