La polizia sugli spalti dei tifosi della Fiorentina, tensione all’intervallo alla finale di Conference: la paura dei giocatori viola per i famigliari – Il video

Alta tensione ad Atene alla fine del primo tempo della finale di Conference league tra Olympiacos e Fiorentina. La polizia greca in tenuta antisommossa è intervenuta sugli spalti dello stadio Agia Sofia occupati dai tifosi viola. Gli agenti sarebbero intervenuti, dopo che ci sarebbero stati dei tafferugli sugli spalti. I giocatori della Fiorentina, compresi quelli in panchina e membri dello staff sono corsi sotto la tribuna per cercare di calmare gli animi. I giocatori sono rientrati poco dopo negli spogliatoi, dopo essersi assicurati che i loro famigliari seduti in tribuna fossero al sicuro.

La gara ad alto rischio

La partita era già considerata ad alto rischio per l’ordine pubblico, con le autorità greche che hanno schierato oltre 50 mila agenti. Il match si gioca nello stadio dei rivali dell’Aek Atene, perciò le forze dell’ordine avevano cercato di blindare gli spostamenti delle tifoserie sin dal loro arrivo. L’Uefa aveva anche tentato di spostare all’ultimo la sede della finale. Ma l’ipotesi era stata scartata per i tempi ristretti.

