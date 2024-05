Maria Chiara Fazio in corsa per le Europee con Noi moderati: chi è la figlia dell’ex governatore di Bankitalia

Antonio Fazio, l’ultimo governatore della Banca d’Italia a godere della nomina vitalizia, non è mancato all’evento di lancio della campagna elettorale di sua figlia. Ieri, 30 maggio, Maria Chiara Fazio ha raccolto i suoi sostenitori al Circolo Tennis Eur, a Roma. La famiglia, originaria di Alvito, paesino della Ciociaria, si è stretta intorno alla quartogenita dei cinque figli della dinastia. A 42 anni, Maria Chiara Fazio ricopre il ruolo di vicepresidente di Noi moderati. La formazione di Maurizio Lupi, apparentata con Forza Italia, l’ha candidata nella circoscrizione Centro. Ma non è la prima sfida elettorale affrontata dalla donna che, alle Politiche del 2022, provò a conquistare un seggio alla Camera. Non ci riuscì e, nel frattempo, ha cominciato a lavorare nell’ufficio legislativo di Noi moderati.

La vocazione

Quando Fazio aveva 23 anni, la stampa si concentrò sul suo percorso religioso. Si apprestava, infatti, a prendere i voti come suora laica nel ramo femminile del movimento di apostolato del Regnum Christi, che fa riferimento alla congregazione dei Legionari di Cristo. In tale occasione, in seguito ai voti di castità, povertà e obbedienza, fu celebrata una cerimonia di circa tre ore all’Irish Institute di Roma. Maria Chiara Fazio, poi, partì per il Messico per il suo primo incarico da novizia. A distanza di quasi 20 anni, la politica ha cambiato vita e ha davanti un’altra meta: Strasburgo. «Quella che ho in mente è un’Europa che sappia ancora guardare al futuro, protagonista del proprio destino e costruita per essere una grande casa piena di opportunità, soprattutto per i giovani», afferma durante l’incontro elettorale di ieri, alla presenza di Lupi.

Obiettivo Strasburgo

«C’è bisogno di un’Unione europea che sia alla loro altezza e che richiede una grande partecipazione da parte degli elettori». Fazio è convinta che i ragazzi non diserteranno le urne: «Sono sicura, perché mi confronto quotidianamente con loro, andranno a votare e saranno tanti». Il Tempo riporta alcuni degli obiettivi che Fazio ha citato nell’intervento al Circolo Tennis: «Affrontare a livello comunitario le nuove sfide di oggi – anche quelle meno attenzionate – come le politiche sportive, quelle spaziali e quelle legate all’innovazione digitale». Al The Watcher Post, testata della società di lobbying Utopia, la candidata di Noi moderati ha invece rimarcato come «In Europa serva un’identità chiara. I miei valori sono sovrapponibili a quelli del Partito popolare europeo». E il suo auspicio, in tal senso, è che si «torni a un’economia sociale di mercato, che riporti l’uomo al centro».

