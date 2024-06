Il ministro Lollobrigida e i “consigli” per il voto al consorzio del Grana Padano (in corsa per i bandi del ministero)

«Carissimo associato, solo per chi alle Europee dell’8 e 9 giugno intendesse votare Fratelli d’Italia, dalla segreteria dell’onorevole Lollobrigida ci hanno indicato che i candidati di Fratelli d’Italia sensibilizzati sui temi propri dei prodotti agroalimentari Dop e Igp nel collegio Nord Ovest sono: Paolo Inselvini, Federica Picchi; nel collegio Nord Est Guglielmo Garagnani e Valeria Manotav». La lettera è del Consorzio Tutela Grana Padano e a firmarla sono il presidente Stefano Berni e il direttore generale Renato Zaghini. L’hanno inviata ai 140 associati. E, ricorda Repubblica, i consorzi sono in corsa per ottenere finanziamenti milionari per bandi ancora aperti.

La lettera

La lettera prosegue indicando altre preferenze: «Nel Nord Est, sempre riferendosi alla lista di Fratelli d’Italia, si segnala che l’assessore regionale veneto Elena Donazzan si è sempre dimostrata sensibile alle tematiche a noi care». Dal Consorzio, contattati dal quotidiano, ci tengono a precisare che non si tratta di un «invito a votare FdI»: «Premesso che i nostri soci sono politicamente trasversali e noi sempre abbiamo sostenuto in occasione di elezioni politiche ad amministrative candidati vicini alle nostre tematiche. «Indipendentemente dal loro partito come testimoniano per puro esempio gli appoggi a De Castro e Carra del Pd, Fava della Lega, Fiori di Forza Italia e Beccalossi di An, ci teniamo a sottolineare di non aver scritto di votare FdI».

Il bando

Il Consorzio ha partecipato al bando per i contratti di filiera del ministero dell’Agricoltura con un progetto da 16,6 milioni di euro. Sono stati già finanziati 39 progetti per 640 milioni. Il Consorzio si è piazzato al 160esimo posto, ma proprio grazie a Lollobrigida il bando potrà contare su altri 2 miliardi di euro. Che consentiranno di arrivare fino alla fine della graduatoria.

