Nizza, la notte d’amore tra il medico 70enne e la modella 28enne. Poi il sequestro e la rapina

Una notte d’amore tra un medico 70enne di Nizza e una modella 28enne di Sanremo finisce con un sequestro e una rapina. La storia la racconta l’edizione genovese di Repubblica e comincia l’11 maggio in una villa di Cimiez. Quella dove il medico, collezionista d’arte, conservava alcuni quadri di grande valore. Subito dopo la serata con lei, si presenta un complice della ragazza. I due cercano di estorcere al medico la firma su alcuni certificati di vendita di tele di artisti. Poi lo minaccia di denunciarlo per stupro. Il complice lo minaccia con una pistola e lui firma i documenti. Loro lo legano a una ringhiera con del nastro adesivo. Caricano i quadri in auto e scappano. Nel pomeriggio uno dei due torna indietro, lo libera e lo minaccia di ritorsioni in caso di denuncia. Ma il medico a denunciare ci va lo stesso. E il 23 maggio la polizia arresta la modella, qualche giorno dopo anche il complice. I poliziotti recuperano anche i quadri. Ora l’indagine prosegue per accertare il coinvolgimento di altre persone.

