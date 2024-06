Kylian Mbappé al Real Madrid, è (quasi) fatta: a giorni l’annuncio ufficiale dei campioni d’Europa

È questione di ore, o al massimo di pochi giorni, prima che Kylian Mbappé diventi ufficialmente un nuovo giocatore del Real Madrid. Il passaggio dell’attaccante francese dal Paris Saint-Germain ai blancos viene dato per certo ormai da diversi mesi. Secondo Fabrizio Romano, esperto di calciomercato, l’annuncio del trasferimento è imminente. «Kylian Mbappé al Real Madrid, ci siamo! Ogni documento è stato firmato, sigillato e completato. Il Real Madrid annuncerà Mbappé come nuovo acquisto la prossima settimana dopo aver vinto la Champions League. Mbappé ha preso la sua decisione a febbraio; ora può essere considerato un nuovo giocatore del Real», scrive Romano sui social. L’annuncio ufficiale da parte dei neo campioni d’Europa, scrivono i principali quotidiani sportivi, arriverà sicuramente la prossima settimana, forse già lunedì 3 giugno.

Mbappé arriverà al Real Madrid a parametro zero, dopo che il suo contratto con il Psg ha raggiunto la scadenza naturale. L’attaccante della nazionale francese ha già salutato il club parigino con un video pubblicato sui propri profili social alla vigilia dell’ultimo match casalingo. I tifosi del Real Madrid, già in visibilio per la vittoria della quindicesima Champions League nella storia del club, avranno dunque un altro motivo per festeggiare. Dalla prossima stagione, la rosa – già stellare – di Carlo Ancelotti potrà contare anche su Mbappé, considerato all’unanimità uno dei più forti calciatori al mondo. Il 25enne francese è approdato al Paris Saint-Germain nel 2017. Da allora, ha vinto 7 campionati, 2 coppe di lega, 4 coppe di Francia e 4 supercoppe, a cui si aggiunge la vittoria dei Mondiali 2018 con la nazionale francese. Ciò che Mbappé non è mai riuscito ad agguantare è la coppa della Champions League. E quale occasione migliore per riuscirsi se non con la squadra che ne conta ben quindici nella propria bacheca.

In copertina: Kylian Mbappé saluta i tifosi del Psg (EPA/Mohammed Badra)

Leggi anche: