Massimiliano Allegri e la Juventus raggiungono un accordo: risoluzione del contratto, evitato lo scontro in tribunale

A due settimane dall’espulsione in finale di Coppa Italia, vinta dai bianconeri sull’Atalanta, e dall’esonero per giusta causa che sembrava aprire le porte a una spiacevole battaglia legale tra la Juventus e uno dei suoi allenatori più vincenti, Massimiliano Allegri e il club torinese hanno annunciato di aver trovato un accordo che mette fine alla vicenda. «Juventus Football Club e Massimiliano Allegri comunicano di aver di comune intesa concordato la risoluzione del contratto di prestazione sportiva al termine dell’attuale stagione sportiva», si legge nella nota del club bianconero, «la società, nel ringraziare Massimiliano Allegri per i risultati sportivi conseguiti nel corso degli anni alla guida della squadra – prosegue il comunicato – desidera augurargli il meglio per il suo futuro professionale». L’allenatore toscano aveva ancora un anno di contratto con la Juventus ma negli ultimi mesi era sembrata evidente l’intenzione della società di puntare su un’altra figura per la prossima stagione. Nonostante il tecnico sia comunque riuscito a portare la squadra in Champions League e a vincere in Coppa Italia contro gli uomini di Gasperini, che pochi giorni dopo hanno stracciato l’imbattibile Bayer Leverkusen in finale di Europa League. La panchina per le ultime due di campionato era passata già il 19 maggio a Paolo Montero, promosso alla prima squadra dall’Under 19, in attesa di un titolare definitivo, nome che nelle ultime settimane sembra coincidere con quello di Thiago Motta, dopo la straordinaria stagione sulla panchina del Bologna.

Leggi anche: