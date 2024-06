Roland Garros, Sinner vince contro Moutet e va ai quarti: giocherà contro Dimitrov – Il video

Jannik Sinner ha vinto contro il francese Corentin Moutet dopo aver lasciato il primo set all’avversario (2-6, 6-3, 6-2, 6-1). Dopo aver battuto Pavel Kotov l’altotesino è tornato in campo al Roland Garros. Partita al cardiopalma con il francese che si è aggiudicato il primo set, mentre l’azzurro ha conquistato il secondo e il terzo e chiuso facilmente il quarto. Sinner in breve si è trovato sotto 5-0, incapace di reagire al gioco imprevedibile dell’avversario. Già all’inizio del secondo set Sinner ha cominciato a prendere le contromisure e l’iniziativa, mentre tutti i suoi colpi sono migliorati. Conquistata la seconda partita, l’azzurro ha lasciato sempre meno spazio a Moutet, prendendosi le successive due. Ora sfiderà Dimitrov. «È stato difficile affrontare Moutet, è un grande giocatore che ha tante varianti sul campo. Ha giocato benissimo nel primo set. È mancino ed è sempre dura giocare contro di lui», ha spiegato Sinner. «Il pubblico tutto per lui? Dall’esterno do la sensazione di non soffrire del sostegno al rivale, ma devo dire che il pubblico è stato giusto e imparziale. E poi sarebbe stato strano se avessero tifato per me. Sono orgoglioso di aver giocato in una sera speciale su un campo così importante, il pubblico è straordinario qui», ha concluso, salutato da un grande applauso. Nella notte Lorenzo Musetti ha sfiorato l’impresa, perdendo al quinto set contro Novak Djokovic dopo oltre quattro ore di gioco. In giornata sono usciti fuori dal torneo Matteo Arnaldi ed Elisabetta Cocciaretto.

