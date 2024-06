Così Jannik Sinner ha scoperto di esser il numero uno al mondo – Il video

Il pubblico si alza in piedi. L’altotesino: «Cercherò di non pensarci troppo, di giocare il mio miglior tennis»

Jannik Sinner scopre così, sul campo da tennis, di esser al primo posto nel ranking mondiale del tennis. «Jannik sei il primo italiano a diventare numero 1 al mondo», dice l’ex tennista oggi intervistatore Fabrice Santoro. E il volto dell’azzurro sorride. Il pubblico si alza in piedi per omaggiarlo. «Cosa posso dire, è il sogno di tutti diventare il numero 1. Cercherò di non pensarci troppo, di giocare il mio miglior tennis. Voglio dire grazie al mio team, sarebbe impossibile senza di loro, e anche senza di voi» ammette, davanti al pubblico. E ancora: «È un momento speciale per me, sono felicissimo di condividerlo con voi, tutti quelli che stanno guardando a casa soprattutto dall’Italia. Vedremo cosa potrò fare venerdì».

Leggi anche: