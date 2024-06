Aosta, sottrae il figlio ai genitori affidatari durante un incontro protetto: madre ricercata

Ieri, 6 giugno, un bambino di quasi cinque anni ha avuto un incontro protetto con sua madre, ad Aosta: il piccolo, cittadino gambiano come la madre, nell’aprile del 2023 era stato infatti affidato agli zii materni, ma poteva incontrare la mamma a cui era stato sottratto. Da quell’appuntamento, però, non è più tornato: sembrano essersi perse le sue tracce, così come quelle della donna. I due non si sono presentati all’incontro con gli zii, previsto per far tornare il bambino da loro. E potrebbero già essersi allontanati dalla Valle d’Aosta, con l’obiettivo di andare all’estero. Sono in corso le ricerche della polizia coordinate dalla procura di Aosta.

«Ieri era stata organizzata una visita protetta con la madre e l’accompagnamento di un educatore», racconta all’Ansa la zia del bambino, cognata della donna scomparsa. «Siamo andati all’appuntamento alle 11.30 di mattina, nel centro di Aosta, dove lei vive, e lo abbiamo portato». I parenti del bambino sono quindi tornati dopo per riprenderlo dopo tre ore, quanto pattuito per l’incontro: «Siamo tornati alle 14.30, ma la madre non è mai arrivata. Durante l’incontro, l’educatore è andato via, è tornato al termine ma loro ormai non c’erano più».

