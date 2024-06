Elezioni europee 2024, da Meloni a Schlein fino a Renzi e Salvini: tutte le interviste esclusive di Open ai leader politici

In vista delle imminenti elezioni europee, in Italia previste per l’8 e 9 giugno, Open ha realizzato una serie di interviste esclusive con i leader delle maggiori liste candidate. Con un obiettivo chiaro: affrontare gli aspetti politici cruciali che potrebbero determinare il futuro del nuovo Parlamento Europeo e come ogni partito politico intenda affrontarli. Ciascun leader ha avuto l’opportunità di esprimere la propria visione su come l’Unione Europea debba evolversi nei prossimi anni. Dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni alla segretaria dem Elly Schlein, fino a Nicola Fratoianni di Alleanza Verdi e Sinistra. E così, tanti altri. Di seguito l’elenco completo con tutte le interviste svolte dai giornalisti di Open.

L’intervista a Giorgia Meloni, Fratelli d’Italia

«L’Ue deve riscrivere regole Green Deal e auto elettrica. Ci proviamo con Popolari e destre. Io mai alleata del Pse». Giorgia Meloni a Open: «Debito comune per la difesa europea»

L’intervista ad Antonio Tajani, Forza Italia

Europee, Tajani: «I Conservatori Ue alleati affidabili, i Verdi no». Armi a Kiev? «L’Italia fornirà una nuova batteria Samp-T» – L’intervista

L’intervista a Elly Schlein, Pd

Europee, l’intervista a Elly Schlein: «Liste del Pd decise senza logiche di corrente». Meloni? «Sui diritti ci ha fatto retrocedere dietro all’Ungheria»

L’intervista a Matteo Salvini, Lega

Salvini e le elezioni europee: «Con Vannacci per difendere la libertà. Tensioni interne? Fantasie dei giornalisti, che mi rafforzano» – L’intervista

L’intervista a Giuseppe Conte, Movimento 5 Stelle

Giuseppe Conte verso le Europee: «Il Superbonus andava governato, Meloni e Giorgetti incapaci. La priorità a Bruxelles? Scegliere tra guerra e pace» – La videointervista

L’intervista a Matteo Renzi, Stati uniti d’Europa

Matteo Renzi contro Meloni: «In Albania buttati 850 milioni che poteva usare per la sanità. Se mi eleggono lascio l’Italia» – La videointervista

L’intervista a Nicola Fratoianni, Alleanza Verdi e Sinistra

Fratoianni: «Ilaria Salis sarà eletta a valanga. Netanyahu? Criminale di guerra, ma nei cortei pro-Gaza no all’odio per Israele» – L’intervista

L’intervista a Carlo Calenda, Azione

Carlo Calenda propone di aumentare il bilancio europeo: «Mettere insieme le competenze non vuol dire nuove tasse. Macron? Sulla difesa Ue ha sbagliato» – L’intervista

L’intervista a Marco Rizzo, Democrazia sovrana popolare

Marco Rizzo, l’eredità del Pci si tinge di rossobruno: «L’Italia esca da Ue e Nato, gli africani restino in Africa. Putin invasore? Il vero pericolo sono gli Usa» – L’intervista

L’intervista a Cateno De Luca, Libertà

Europee, Cateno De Luca contro tutti: «Meloni è inquietante», «Vannacci è un malato» e «Renzi e Calenda hanno copiato da me» – L’intervista

L’intervista a Stefano Bandecchi, Alternativa popolare

Elezioni Europee, parla Bandecchi: «Vannacci e Salis due persone inutili per Bruxelles» – L’intervista

L’intervista a Michele Santoro, Pace Terra Dignità

Michele Santoro: «Porto il tema della pace al centro delle europee. Lucano mi cercava, poi è sparito. Lucia Annunziata? Sempre dalla parte dei forti» – L’intervista

