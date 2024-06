Esulta a pochi metri dal traguardo, l’ucraina la sorpassa: così la spagnola Garcia-Caro ha perso il bronzo nella marcia 20 km – Il video

Era già sicura di avere al collo la medaglia di bronzo la marciatrice spagnola Laura Garcia-Caro. Peccato però che il traguardo non era stato ancora superato e dietro di lei l’avversaria ucraina era ancora in gara. Quando ormai da diversi minuti l’azzurra Antonella Palmisano aveva trionfato nella 20 km di marcia agli Europei di atletica di Roma, seguita da Valentina Trapletti, restava ormai la medaglia di bronzo da assegnare. Garcia-Caro in pista aveva già al collo la bandiera del suo Paese, dal traguardo la separano ormai pochissimi metri. Dietro però incombe l’ucraina Lyudmila Olyanovska, che quando vede l’avversaria rallentare perché impegnata a festeggiare pare non credere ai suoi occhi. Olyanovska dà fondo alle ultime energie per guadagnare terreno a grandi falcate. La spagnola ormai quasi passeggia verso il traguardo. E così arriva il sorpasso all’ultimo. Una beffa in mondovisione per una leggerezza, che è costata un posto sul podio per la spagnola.

