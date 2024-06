Dal Duomo all’appartamento del rapper, Fedez e Garance Authié insieme a Milano – Le foto

Erano stati “paparazzati” mano nella mano tra i paddock del Gran Premio nel Principato di Monaco. La frequentazione tra il rapper Fedez e la modella ventenne, Garance Authié, sembra andare avanti. Sui rispettivi canali Instagram sono, infatti, comparse alcune storie, che inquadrano il Duomo di Milano dalla stessa prospettiva. Ma non solo: in una fotografia pubblicata da Fedez e scattata nel suo appartamento è visibile la gamba di una donna che indossa pantaloni neri. Il primo avvistamento dei due – prima della paparazzata nella città-stato francese – risalirebbe a marzo nella stazione sciistica di Courchevel, in Francia, successivamente sarebbero stati visti a Parigi e ancora a Miami e al festival musicale Coachella nel deserto californiano. La modella francese in questi giorni si trova nel capoluogo lombardo, come si evince dai contenuti pubblicati sui social, come quelle del pranzo di sabato nel quartiere Brera e poi la passeggiata ancora in Galleria. Avrebbe dovuto prender parte alle registrazione del nuovo videoclip del rapper, salvo poi ripensamenti. Ma la decisione potrebbe non essere definitiva.

Instagram: Fedez e Authié

