Asia Argento, il traguardo dopo l’addio ad alcol e droga: «Sono sobria da tre anni: questa è la mia faccia da quasi 50enne»

Oggi, 9 giugno 2024, Asia Argento festeggia una ricorrenza molto speciale, persino «più importante del suo compleanno»: «Tre anni fa iniziava il mio percorso di rinascita. Oggi compio 3 anni di sobrietà», ha annunciato l’attrice su Instagram. Che racconta anche come sia riuscita a tagliare il traguardo, astenendosi dall’assunzione di alcol o droghe: «Con l’aiuto dei fratelli e sorelle e del programma dei 12 passi ce la sto facendo, un giorno alla volta. E questo stile di vita, oltre ad essere bello, è molto più facile da seguire di quello che immaginavo. Non cambierei il giorno più difficile e brutto da sobria con il giorno più bello in uso».

Il mondo da sobria

Da sobria, ha raccontato ancora, è tutto diverso: «Il programma funziona, funziona davvero. Penso diverso, parlo diverso, sogno diverso da sobria. Questa è la mia faccia di quasi cinquantenne finalmente serena». Un successo personale dovuto anche al supporto di chi le è stato affianco, che coglie l’occasione per ringraziare: «Grazie alla mia sponsor amatissima e soprattutto grazie ai miei figli per avermi sostenuta ed amata allora come ora, che sto imparando a capire chi sono veramente». Sotto al post, molti amici del mondo dello spettacolo hanno voluto esprimere il loro supporto, da Francesco Montanari a Max Gazzè. Ed Elena Sofia Ricci, che ha commentato affettuosamente: «Sii fiera di te ! Sei sempre più bella e luminosa».

Leggi anche: