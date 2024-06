Sorpresa a Cipro, chi è lo YouTuber Fidias che conquista due seggi al Parlamento europeo da indipendente

A Cipro il centrodestra è in vantaggio alle Europee. I cristiano-democratici di Disy (Ppe) sono primi, in una forchetta che va tra il 25,5 e il 28,5%, seguiti dai marxisti-leninisti di Akel (The Left), tra il 23 e il 26%. Ma la vera sorpresa di queste Europee 2024, nell’isola del Mediterraneo, è il terzo posto di Fidias Panayiotou, YouTuber famosissimo a Cipro che si è presentato senza alcuna lista alle urne, da candidato totalmente indipendente. Il 24enne, senza alcuna esperienza politica, ma con 2,6 milioni di iscritti su YouTube (oltre il doppio del totale degli abitanti di Cipro), si è piazzato tra il 12 e il 15 per cento. Stando agli exit poll, Panayiotou potrebbe ottenere due dei sei seggi totali al Parlamento europeo.

Chi è Fidias Panayiotou?

Ventiquattro anni, disinteressato – per sua stessa ammissione – alla politica. O almeno, distante dalle “stanze del potere” fino alla candidatura alle elezioni Europee 2024 dello scorso gennaio. «Non ho mai votato in vita mia: una sera mi sono detto che se non voterò mai e non mi interesserò mai, al potere ci saranno sempre gli stessi nerd, e così ho detto “basta!”», aveva detto in quell’occasione. La sua carriera social parte nel 2019, con la pubblicazione di contenuti video su You Tube in cui realizzava “challenge”, ovvero imprese bizzarre, al limite del possibile, come abbracciare Elon Musk, vivere in aeroporto gratis per 10 giorni o sopravvivere 5 giorni senza dormire. Ma la cosa più bizzarra, oltre alle imprese portate avanti persino in campagna elettorale, è che nessuno sa realmente cosa vorrebbe fare Fidias a Bruxelles.

