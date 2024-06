Ludovico Einaudi si arrabbia con Salvini (e Vannacci): «L’utilizzo del brano è avvenuto indipendentemente dalla nostra volontà»

«Abbiamo constatato che un brano di Ludovico è stato utilizzato su Instagram da un noto politico per appoggiare un controverso candidato alle elezioni europee. Ci teniamo a chiarire come tale utilizzo sia avvenuto indipendentemente dalla nostra volontà e di non avere nulla a che fare con tale candidato e le sue idee». Questa la nota del management del noto compositore italiano dopo che nelle ultime ore sui social è comparso un video meme per le elezioni europee della Lega. Il brano è Experience e viene spesso usato sui social per fare clip motivazionali. Spesso la combo che avrete notato in rete della canzone è quella abbinata agli attori hollywoodiani che fanno un cenno con la testa (tra le tante star figura anche Michael Caine). Non è la prima volta che un brano di Einaudi viene usato per fini politici. Correva il 2015 quando l’artista si arrabbiò per l’uso di un suo brano da parte dei 5 stelle in uno spot fatto a favore dell’uscita dall’euro e del ritorno alla lira. «Il Maestro Einaudi non ha mai autorizzato né intende autorizzare l’uso di sue musiche all’interno di spot o filmati di qualsiasi natura politica o propagandistica», scrisse all’epoca il suo staff. Ma a volte ritornano. Anche nei partiti diversi.

