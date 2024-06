Il divulgatore scientifico Michael Mosley trovato morto su un’isola greca: era stato un pioniere del «digiuno intermittente»

Il divulgatore scientifico britannico Michael Mosley, noto anche per essere stato presentatore televisivo e giornalista scientifico, nonché un pioniere del digiuno intermittente, è stato trovato morto in una zona rocciosa dell’isola greca di Symi. Mosley, 67 anni, si trovava in Grecia assieme alla moglie: erano partiti insieme per una vacanza. Lui, però, era scomparso nella torrida giornata di mercoledì, dopo essere andato a fare una passeggiata da solo lungo un sentiero vicino alla costa. La moglie aveva presto denunciato la scomparsa del consorte, che tra l’altro era uscito senza telefono. Il ritrovamento dell’uomo sarebbe avvenuto mentre il primo cittadino dell’isola, Lefteris Papakalodoukas, assieme ai giornalisti dell’emittente statale ERT, stavano filmando l’area da una nave. «È stato trovato a 10 metri dal mare, a 10-15 metri dalla sua destinazione, la spiaggia di Agia Marina, tra una recinzione e un sentiero», ha dichiarato il sindaco di Symi.

Chi era Michael Mosley

La televisione di stato ERT ha riferito che Mosley è stato trovato disteso a faccia in su, con la testa su una roccia. Al momento, non è chiaro se si sia trattato di un malore o di un incidente. Sul posto sono intervenuti la guardia costiera e i vigili del fuoco. La notizia ha sconvolto il Regno Unito, dove Mosley era molto popolare: è apparso in molti programmi britannici, tra cui la serie della BBC Trust Me, I’m a Doctor, The One Show (sempre della BBC) e This Morning di ITV. Soprattutto, aveva reso popolare il metodo del digiuno intermittente. Ovvero una strategia alimentare che, alternando il digiuno a un’alimentazione controllata, punta a ottenere diversi benefici, dal dimagrimento all’abbassamento del colesterolo e della glicemia. Nel 1995, la British Medical Association aveva nominato Mosley «Giornalista Medico dell’Anno». Era infine un prolifico scrittore: tra i suoi ultimi libri, un saggio pubblicato nel 2020 sulla pandemia del Covid.

Immagine di copertina: profilo X/Michael Mosley

