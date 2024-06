Polonia, l’europeista Tusk davanti ai sovranisti del Pis: «Siamo una luce di speranza per l’Europa»

In Polonia Donald Tusk vince la sfida delle Europee. Nei primi exit poll, Coalizione Civica (Ko) del premier polacco è avanti, con il 38,2 per cento, ai sovranisti di Diritto e Giustizia (Pis) di Jaroslaw Kaczynsk, che ha ottenuto il 33,9 per cento delle preferenze. «Oggi abbiamo dimostrato che siamo una luce di speranza per l’Europa, sapremo lottare come nessun altro per gli interessi della Polonia in Europa», ha detto Tusk, commentando la vittoria del suo partito alle Europee. «La Polonia – ha aggiunto – ha dimostrato che qui trionfano la democrazia, l’onestà e l’Europa – grazie a voi, grazie a tutti questi voti. Aspettiamo questo primo posto sul podio da 10 anni esatti», ha concluso.

Gli euroscettici della Confederazione sono stati sostenuti dal 11,9% mentre la Terza via, composta dal Partito dei contadini e Polska 2050 di Szymon Hoilownia, sono al 8,2%%. La sinistra ha avuto 6,6% dei voti. L’affluenza di quasi 29 milioni degli aventi diritto al voto era di 39,7% (nel 2019 – 45,68%). La Polonia elegge nel futuro Parlamento europeo 53 deputati. Quella di oggi, domenica 9 giugno, era stata preannunciata dai sondaggi degli scorsi giorni come un testa a testa tra i due principali partiti polacchi: Ko e Pis. Alle elezioni dello scorso ottobre, Tusk – già premier dal 2007 al 2014 – era arrivato secondo. Ma era riuscito a formare una maggioranza con gli alleati che lo ha riportato al governo in Polonia.

