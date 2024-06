Usa, l’abbraccio tra Joe e Hunter Biden dopo la condanna diventa virale – Il video

La foto di Joe Biden che abbraccia il figlio Hunter in Delaware, dove il presidente americano è corso dopo la condanna del figlio, sta diventando virale sui siti Usa. Le immagini sono tratte da un video dell’Afp. Biden senior ha gli occhi chiusi e stringe a sé il figlio, di cui non si riesce a vedere il volto. Dal video dell’arrivo a Wilmington si vede il presidente abbracciare anche la moglie di Hunter e la first lady Jill, che è arrivata in tribunale poco dopo la sentenza di colpevolezza per il possesso di una pistola nonostante la dipendenza dalle droghe del first son. Joe Biden ha detto che rispetterà le decisioni della magistratura e ha escluso l’intenzione di usare il suo potere presidenziale per graziare suo figlio.

Leggi anche: