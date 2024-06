G7, i leader seguono l’atterraggio dei paracadutisti ma Biden si distrae. Meloni interviene e lo recupera – Il video

Su un campo da golf, a testa in su per assistere al lancio dei paracadutisti. Questo uno dei momenti dei leader del G7 a Borgo Egnazia, in Puglia, che hanno assistito così alla cerimonia delle bandiere dei sette Paesi e quella dell’Unione europea, arrivate dal cielo con i militari della Folgore, da due aerei. I leader hanno assistito tutti assieme al lancio dei paracadutisti, a cui poi hanno stretto la mano uno a uno. «Well done, thank you», ha detto loro Sunak, mentre il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha fatto il saluto militare. Non senza prima distrarsi aspettando, forse, qualche altro paracadutista. La premier Meloni, che ha notato il leader americano allontanarsi dal gruppo, lo ha richiamato toccandogli le spalle. Il momento sta girando sui social. Qui il video completo dell’atterraggio, con strette di mano e infine foto di rito.

