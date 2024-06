Perché questo video non mostra un Joe Biden perso o spaesato durante il G7

Un video del G7 a Borgo Egnazia è diventato virale, dove il presidente degli Stati Uniti Joe Biden si allontana dal gruppo dei leader a seguito dell’esibizione dei paracadutisti organizzata presso un campo da golf. Un momento di “distrazione” che è diventato virale per il gesto di Giorgia Meloni che lo “richiama”, interpretato da molti come un momento di mancata lucidità e che fosse persino «spaesato», vagando per i prati. In realtà, si era staccato per un preciso motivo.

La clip usata è parziale e mostra solo un piccolo momento dell’esibizione dei paracadutisti italiani durante il G7 a Borgo Egnazia (Brindisi, Puglia).

Biden non volgeva lo sguardo verso l’alto alla ricerca di altri paracadutisti.

Il presidente americano volgeva il suo sguardo verso i paracadutisti già a terra, che avevano concluso l’esibizione.

In alcuni dei video, ma soprattutto nell’originale, Biden veniva ripreso mentre si rivolgeva ai militari esprimendo il suo apprezzamento per il lavoro svolto con un pollice in su.

Giorgia Meloni lo richiamava per seguire l’intervento di un ufficiale dell’esercito italiano che si rivolgeva a tutti i leader del G7.

Ecco quanto riportato in un post su Threads:

Joe Biden senza GPS ha deciso che era ora di andare, ma la badante Meloni è andata a recuperarlo

Il video circola anche su Instagram, facendo intendere che Biden abbia qualche problema a livello mentale in quel perciso momento:

Il G7 con Biden robotico e demente sembra la scena di un film comico ed e’ incomprensibilmente reale

Secondo ulteriori post social, Biden avrebbe cercato altri paracadutisti in arrivo:

I leader hanno assistito tutti assieme al lancio dei paracadutisti, a cui poi hanno stretto la mano uno a uno. «Well done, thank you», ha detto loro Sunak, mentre il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha fatto il saluto militare. Non senza prima distrarsi aspettando, forse, qualche altro paracadutista.

Secondo un’altra narrazione, quella di DC News e della rete di pagine Facebook alla quale è legata, Biden si sarebbe rivolto a un uomo invisibile:

Biden ha portato il suo amico invisibile anche in Puglia: il meraviglioso siparietto con Giorgia Meloni nel ruolo che le compete. Quello della badante

Cosa è successo a Biden

Nel video originale, trasmesso in diretta dal canale Youtube G7 Italy 2024, notiamo la posizione dei leader del G7 rispetto ai paracadutisti a terra mentre veniva completata l’esibizione. Biden si trovava proprio sulla destra (minuto 9:28).

Biden non era spaesato e non osservava verso l’alto alla ricerca di un altro paracadutista. Al contrario, si rivolgeva (minuto 9:46) a quelli già a terra, salutandoli con un pollice in su di approvazione per l’esibizione appena svolta.

In questa foto, presente su Getty Images e scattata dal fotografo italiano Antonio Masiello, si può notare con estrema facilità che a poca distanza da Biden c’era un gruppo di militari a terra.

Giorgia Meloni aveva richiamato Biden per seguire l’intervento di ufficiale dell’esercito (sotto, al minuto 10:16), probabilmente per illustrare il lavoro dei paracadutisti italiani che si erano appena esibiti.

Nel video, anche altri leader del G7 stavano volgendo lo sguardo verso i paracadutisti a terra.

Di seguito il video su Youtube dove è possibile visionare tutti i momenti appena descritti:

La narrazione nei media

Joe Biden «appare spaesato e sembra allontanarsi dal vertice del G7 a Brindisi» scrivono a La7:

È diventato virale un video in cui il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, appare spaesato e sembra allontanarsi dal vertice del G7 a Brindisi. Nel filmato di vede Giorgia Meloni che lo lo “riporta” nel gruppo.

Anche Libero parla di un Biden «spaesato»:

Joe Biden sempre più spaesato: l’attesa dei paracadutisti solleva altri interrogativi. Poi il presidente diserta la cena offerta da Mattarella perché “affaticato”. Che succede?

Uno short Youtube de Il Fatto Quotidiano riporta la seguente affermazione: «Biden vaga per il prato al G7».

La frase viene riportata anche nella prima pagina del cartaceo de Il Fatto Quotidiano con la foto dove Biden non alza il braccio per indicare la sua approvazione con il pollice in su ai paracadutisti italiani:

Anche Open aveva riportato una teoria, di fatto sbagliata e corretta a seguito di questa verifica: «Non senza prima distrarsi aspettando, forse, qualche altro paracadutista».

Conclusioni

Di fatto, il video non mostra un Joe Biden spaesato o perso durante l’incontro del G7 a Brindisi. Il momento in cui si allontana dal gruppo non lo mostra nemmeno nell’intento di cercare un altro paracadutista in discesa durante l’esibizione. Il presidente americano si stava rivolgendo ai paracadutisti già a terra, salutandoli ed esprimendo il suo apprezzamento per il loro lavoro.

