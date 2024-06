G7, il tour de force di Papa Francesco: 10 bilaterali in 7 ore. Dall’AI a Zelensky, ecco che cosa farà a Borgo Egnazia

Dopo gli arrivi di ieri, i primi negoziati “diretti” tra i leader e i primi annunci, entra nel vivo oggi il G7 a guida italiana di Borgo Egnazia. Oggi venerdì 14 giugno sarà anche la giornata di Papa Francesco: sua la storica prima volta di un Pontefice al vertice dei sette Paesi più industrializzati. L’invito gli è stato esteso da lunghi mesi dal governo italiano, con l’intesa poi siglata di un grande discorso ai grandi della Terra sul tema dell’intelligenza artificiale – tra i nodi dirimenti per il futuro nell’agenda del vertice. Prima e dopo, però, Bergoglio approfitterà dell’occasione di così tanti potenti riuniti (al vertice sono presenti – almeno per alcune sessioni – i leader di molti Paesi e istituzioni extra G7) per tessere la sua tela diplomatica pure su tanti altri temi. E così, pubblicata dal Vaticano l’agenda dettagliata della sua giornata, si scopre che Papa Francesco s’accinge a un vero e proprio tour de force d’incontri: oltre al discorso e alla sessione che seguirà, 10 bilaterali nell’arco di 7 ore. Con buona pace delle preoccupazioni (e dei corvi) sui suoi acciacchi tipici della terza età.

L’arrivo a Borgo Egnazia e gli incontri più attesi

Il decollo del Pontefice dal Vaticano è previsto alle ore 11, in elicottero. All’arrivo al campo sportivo di Borgo Egnazia sarà accolto dalla premier Giorgia Meloni. Quindi il Papa si sposterà «in golf car» alla residenza riservata, dove terrà i primi quattro faccia a faccia in programma. Quelli più carichi di attese politiche sono certamente quelli col presidente ucraino Volodymyr Zelensky – dopo mesi di incomprensioni sulla rotta della guerra con la Russia – e con quello francese Emmanuel Macron – fresco di polemica con l’Italia di Meloni sul diritto all’aborto. In questa prima parte del programma, spazio agli incontri anche con la direttrice generale dell’Fmi Kristalina Georgieva e col primo ministro canadese Justin Trudeau. Poco dopo le 14, Bergoglio dovrebbe ri-uscire allo scoperto, per l’incontro con tutti i partecipanti al G7 e la foto di gruppo per immortalare l’occasione – nella corte di Borgo Egnazia. Quindi, attorno alle 14.15, il momento della sessione comune dedicata all’AI, nella quale il Papa pronuncerà il suo atteso discorso. Cui seguiranno altri interventi e la discussione.

Giro del mondo a quattr’occhi

Tutto finito? Manco per sogno, perché a quel punto – dopo una seconda foto ufficiale prevista attorno alle 17.30 – Bergoglio si tufferà in una seconda girandola di bilaterali. Da programma, in quest’ordine: con William Samoei Ruto, presidente del Kenya; Narendra Modi, primo ministro dell’India; Joe Biden, presidente Usa; Luiz Inácio Lula da Silva, presidente del Brasile; Recep Tayyip Erdoğan, presidente della Turchia; e infine Abdelmadjid Tebboune, presidente dell’Algeria. Tempo complessivo disponibile: due ore. Perché entro le 19.45 Francesco è atteso nuovamente al campo sportivo di Borgo Egnazia, dove il suo elicottero ripartirà alla volta del Vaticano: atterraggio previsto attorno alle 21.15. E allora il Papa potrà finalmente metabolizzare i 10 (11 contando quello con la premier) incontri a tu per tu della giornata e tirare le somme del “suo” G7.

Leggi anche: