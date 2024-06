Ilaria Salis è libera: tolto il braccialetto elettronico, può tornare in Italia

L’attivista, in carcere in Ungheria dal febbraio 2023, è stata eletta all’Europarlamento nelle liste di Avs

Ilaria Salis è libera. Dopo oltre 15 mesi di detenzione, prima in carcere poi ai domiciliari, le autorità ungheresi hanno accolto la richiesta di scarcerazione dell’attivista e insegnante – accusata di partecipazione ad organizzazione politica criminale, assalto e percosse – dopo la sua elezione all’Europarlamento. Il suo avvocato Gyorgy Magyar aveva inoltrato l’istanza ai giudici una volta ufficializzato il risultato del voto, che l’ha vista eletta a Strasburgo con circa 200mila preferenze, potendo così beneficiare dell’immunità da eurodeputata. Salis, che si era trasferita nel nuovo domicilio di Budapest dallo scorso 23 maggio ospitata da una famiglia italiana, può ora tornare in Italia. Gli agenti di polizia presentatisi questa mattina nell’appartamento a sorpresa le hanno tolto il braccialetto elettronico e le hanno consegnato un documento di identità ungherese. Appena il giorno prima il capo di gabinetto del governo di Viktor Orbán, Gergely Gulyás, aveva dichiarato che l’Ungheria avrebbe chiesto «al Parlamento europeo la revoca dell’immunità». Lunedì prossimo, 17 giugno, compirà 40 anni: il padre Roberto e la sua famiglia avevano già comprato i biglietti per Budapest, ma è possibile che festeggerà in Italia.

