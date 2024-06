Justin Timberlake arrestato per guida in stato di ebbrezza a New York

Justin Timberlake è stato arrestato negli Hampton, rinomata località vicino a New York, per guida in stato di ebbrezza. Secondo quanto riportano diversi media americani, l’arresto è avvenuto nella serata di ieri, lunedì 17 giugno, a Sag Harbor. Oggi l’attore e musicista dovrebbe comparire in tribunale. Lo scorso anno, ricorda il Guardian, Timberlake aveva raccontato di aver sofferto di alcolismo a un certo punto della sua carriera. Per uscirne, raccontò l’attore alla conduttrice Oprah, decise di rivolgersi a un professionista per mettere fine alla sua dipendenza. Justin Timberlake è in tournée per il suo ultimo disco, Everything I Thought It Was. Il cantautore americano ha concerti in programma allo United Center di Chigago il 21 e 22 giugno e al Madison Square Garden di New York City il 25 e 26 giugno.

In copertina: Justin Timberlake su un red carpet a Los Angeles, in California, 15 novembre 2023 (EPA/David Swanson)

