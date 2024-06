Strage di Mestre, perché l’autista ha perso il controllo: cosa dice la perizia della procura su sterzo e guard rail

Arrivano i primi risultati della perizia disposta dalla procura di Venezia per l’incidente del 3 ottobre 2023, in cui morirono 22 persone

Un malfunzionamento dello sterzo e le condizioni del guard rail sarebbero all’origine dell’incidente a Mestre, dove il 3 ottobre 2023 un autobus guidato da Alberto Rizzotto precipitò dal cavalcavia. In quella tragedia morirono 22 persone, compreso l’autista, e rimasero ferite 15 persone, tra cui alcuni soccorritori. I dettagli tecnici che potrebbero in parte spiegare le cause dell’incidente sono emersi dalle perizie disposte dalla procura di Venezia. Il procuratore Bruno Cherchi ha annunciato la chiusura della fase peritale. Ora gli atti sono stati trasmessi alle parti e ai loro consulenti per le relative deduzioni tecniche.

Lo sterzo e il guard rail

Secondo i periti della procura, la rottura di un perno destro ammalorato e quindi del giunto che collega allo sterzo hanno portato l’autobus a sbandare, senza che l’autista potesse recuperare il controllo in tempi rapidi. Ad aggravare lo scenario, secondo i periti, sarebbero state le condizioni del guard rail. La barriera era ormai vecchia e talmente consumata, che non è stata in grado di contenere la forza dell’urto con l’autobus, caduto per trenta metri dal cavalcavia.

Gli indagati

Nell’indagine al momento sono quattro gli indagati. Tre sono funzionari del Comune di Venezia. Il quarto è l’amministratore delegato di «La Linea», l’azienda di autotrasporto per cui lavorava Rizzotto.

