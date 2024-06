Vincenzo Montella senza pass a Euro 2024, lo steward non lo fa entrare allo stadio: il gesto di stizza del ct della Turchia – Il video

La sicurezza in Germania per questi Europei di calcio segue dei protocolli rigidi, per evitare incidenti di alcun tipo. E non fa sconti a nessuno, neanche ai protagonisti del torneo. Ne ha fatto esperienza a sue spese Vincenzo Montella, ct della Turchia, prima della partita contro il Portogallo. Il tecnico italiano, appena sceso dal bus con la squadra, è stato fermato da uno steward ai cancelli dello stadio di Dortmund. L’ex attaccante di Sampdoria e Roma si è frugato in tasca, ha indicato il pullman alle sue spalle, per far capire all’uomo della sicurezza chi fosse. Lo steward stava però applicando le regole valide per tutti: non si passa senza pass al collo. Montella è stato infine “soccorso” da un membro del suo staff, che gli ha portato il prezioso cartoncino. A quel punto però l’allenatore si era un po’ spazientito e invece di mostrarlo e basta, lo ha sventolato sotto il naso dell’incolpevole steward. La partita del Gruppo F si è poi conclusa con una sconfitta della Turchia per 3 reti a zero contro il Portogallo di Cristiano Ronaldo.

Leggi anche: