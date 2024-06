Il principe William festeggia 42 anni con George e Charlotte al concerto di Taylor Swift: il selfie prima del concerto – Il video

Per festeggiare i suoi 42 anni il principe William, primo in linea di successione al trono del Regno Unito, ha portato i figli George e Charlotte a Wembley, tra le 90mila persone presenti allo stadio in occasione della tappa londinese dell’Eras Tour della popstar mondiale Taylor Swift. La cantautrice country pop dei record poco prima di salire sul palco ha scattato un selfie con la famiglia reale insieme al compagno, il giocatore di football americano Travis Kelce. Uno scatto che è stato poi ricondiviso, da un’altra angolazione, anche dall’account ufficiale dei reali di Kensington Palace. Più tardi, mentre lo stadio intonava con Swift i suoi pezzi più famosi, in scaletta è arrivato il turno di Shake It Off. E tra gli spettatori in piedi a ballare è stato ripreso e sorpreso, in un video diventato poi virale, anche il principe di Galles, che cantava a squarciagola.