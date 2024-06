Chiara Ferragni videomaker al matrimonio di Diletta Leotta a Vulcano – Il video

C’era anche Chiara Ferragni al matrimonio di Diletta Leotta con il calciatore Loris Karius, celebrato al Theresia Resort di Vulcano e dedicato alla figlia della coppi Aria. È infatti Aria d’amore il tema delle nozze, e ai festeggiamenti era invitato un nutrito gruppo di vip del mondo dello spettacolo e dello sport. Da Chiara Ferragni, che ha condiviso alcuni video della cerimonia sfoggiando un vestito turchese, a Michelle Hunziker e la figlia Aurora, da Elena Barolo, Elisabetta Canalis, Roberta Sinopoli, Alice Campello e Alessandro Martorana ai coniugi Di Vaio fino agli youtuber «Me contro te». Il fatidico «sì, lo voglio» la conduttrice di DAZN e il portiere del Newcastle lo hanno pronunciato in una chiesa di Lipari, per poi raggiungere l’isola di Vulcano per festeggiare con gli amici e i familiari.

