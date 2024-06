Sinner-Hurkacz, l’azzurro alla prima finale ad Halle da numero 1: dove vederla in Tv e quando inizia

Si gioca il suo quarto titolo dell’anno Jannik Sinner, in campo oggi nella finale dell’Open di Halle, in Germania. Il 22enne altoatesino punta a dimostrarsi sempre più competitivo su ogni superficie. Dopo la finale conquistata sulla terra rossa al Roland Garros di Parigi, battuto dal rivale Carlos Alcaraz, ora è la volta dell’erba su cui si gioca l’ultima tappa del torneo Atp 500 per la prima volta. Ieri 22 giugno, Sinner ha battuto il cinese Zhizhen Zhang, numero 42 al mondo, per per 6-4, 7-6 (7-3) in un’ora e 40 minuti. In finale ad Halle se la vedrà contro il polacco Hubert Hurkacz, numero 9 del ranking. In finale il polacco arriva dopo la vittoria contro il tedesco Alexander Zverev, quarto nel ranking, sconfitto con il punteggio di 7-6 (7-2) 6-4 in poco più di un’ora e mezzo di gioco.

Dove vedere la finale di Halle tra Sinner e Hurkacz

La finale tra Sinner e Hurkacz si potrà vedere non prima delle 14 su Sky, che trasmetterà sui canali Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis 201 e 203. Ci sarà anche la diretta in streaming sulla piattaforma Sky Go. Per la sua prima finale da numero 1 al mondo, Sinner si avvicina forte della lezione imparata contro Zhang, contro cui «è stata un partita dura, con più scambi rispetto agli ottavi, ed è quello che mi serviva. Zhang ha giocato bene. Ha servito e risposto bene, dovevo essere molto attento, ho salvato un set Point nel secondo. Ma sull’erba può succedere di tutto». Per la finale l’azzurro si prepara con una buona dose di fiducia: «Sarà durissima e molto equilibrata, lui sull’erba gioca molto bene. Sarà comunque un bel giorno, cercherà di divertirmi e spero di mostrare un bel tennis».

