Fa il salto con l’asta ma cade fuori dal materasso, paura l’atleta bulgaro Enev per il colpo alla testa: «Non parlava più»

Un brutto incidente che, per qualche istante, ha fatto temere la tragedia: è quello capitato nella sera di ieri (22 giugno) all’atleta bulgaro Evgeni Enev, di 22 anni, nel corso del Meeting triveneto di Atletica leggera al campo di Cologna (Trieste). Infatti il giovane (che è stato campione nazionale per due volte) ha fatto il tradizionale salto con l’asta, ma anziché atterrare sul materasso è caduto a terra finendo con busto e testa nella buca. Il giovane stava provando a superare l’asticella alla quota di 5,23: il salto è riuscito, ma l’atterraggio è stato un disastro. Soccorso immediatamente, è stato trovato in condizioni inizialmente preoccupanti: era in uno stato di semincoscienza, non parlava, poi è stato portato via in barella e, in ambulanza, all’ospedale. Dopo poco ha tuttavia iniziato a muovere la testa, e con il passare del tempo ha ricominciato anche a parlare. I sanitari tuttavia gli hanno riscontrato una ferita, che hanno suturato con otto punti. Dopo alcune ore, in cui è stato tenuto in osservazione, Enev ha potuto lasciare l’ospedale: si era totalmente ripreso. Lo ha fatto sapere Alessandro Coppola, organizzatore del meeting. Un esito quasi miracoloso, considerando il forte impatto della caduta. La maggior parte degli atleti, intanto, ha chiesto e ottenuto di sospendere la gara in seguito all’incidente.

Foto copertina: Evgeni Enev – OA Sport

